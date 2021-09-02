القبض على «أبو سمرة» المتهم في كارثة غرق مركب للمهاجرين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، القبض على المتهم الرئيسي، ويدعى «أبو سمرة» في كارثة غرق مركب يستخدم في الهجرة غير الشرعية المعروف بمركب «قرية تلبانة المصرية».

وقالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية تمكن من ضبط المتهم والمطلوب الرئيسي الذي يقف وراء غرق مركب كان يقل أكثر من 70 مهاجرًا غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، راح ضحيتها 11 شخصًا منهم غرقًا، فيما تم إنقاذ البقية من قبل الأجهزة المختصة بالدولة الليبية».

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وأضاف البيان: «تم ضبط المدعو (م.م.ا) والملقب باسم (أبو سمرة) مصري الجنسية مقيم في مدينة زوارة، وهو المتهم الأول في هذه القضية».

وأكدت وزارة الداخلية أنها «ستقوم بملاحقة وضبط العصابات التي تمتهن الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءها».

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