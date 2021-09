العنوان – ليبيا أجرى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، زيارة إلى مدينة المرج؛ للتأكيد على دور المدينة التاريخي في مواجهة الإرهاب. وبحسب بيان مديرية أمن المرج، كان في استقبال القائد العام رئيس الأركان العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري وأهالي وأعيان مدينة المرج وضواحيها. وأكد…

