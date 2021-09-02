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لجنة التعليم بمجلس النواب في زيارة للأكاديمية الليبية للدراسات العليا

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال)- زار عضوي لجنة التعليم بمجلس النواب عز الدين أبو راوي وعبد النبي عبد المولى  اليوم الخميس، الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ضمن إطار عمل اللجنة؛ بمتابعة وتفقد المؤسسات التعليمية وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها.

وقدم رئيس الأكاديمية ” رمضان المدني ” لعضوي اللجنة شرحًا مفصلا عن الأكاديمية وفروعها ومدارسها وأقسامها والبرامج العلمية كافة،  وذلك بحسب ما أفادت به الصفحة الرسمية للأكاديمية .

كما استعرض معهم سيّر العملية التعليمية والخطط المستقبلية، للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الهدف الاستراتيجي والبرنامج الوطني لتوظيف الدراسات العليا. (وال)

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وكالة الانباء الليبية وال

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