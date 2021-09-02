سفير إسبانيا للقطراني: ندعم إخراج كل القوات الأجنبية من ليبيا

بحث النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني اليوم الخميس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالسفير الإسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي، آليات تعزيز العلاقة بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية.

وأكد سفير أسبانيا لدى ليبيا على دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي، كما أكد على دعم بلاده لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشيراً إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد.