بعد توقف شهرين.. «الحديد والصلب» تستأنف الإنتاج بأحد مصانعها

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، استئناف الإنتاج بمصنع درفلة القضبان 2 بعد توقف دام شهرين.

وأشارت الشركة، في بيان مقتضب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أنّ «استئناف الإنتاج يأتي بناءً على قرار حكومة الوحدة الوطنية، وكانت البداية بإنتاج حديد 12 ملم». وأضافت أن «المصنع سينتج 1500 طن من القضبان يوميًا».

– تشكيل لجنة فنية مشتركة بين شركة الكهرباء و«الحديد والصلب»

– «الحديد والصلب»: شرعنا في إيقاف مصانع الشركة رغم الانعكاسات الفنية السلبية والمكلفة ماليا

– «الحديد والصلب» توقع اتفاقية تفاهم مع شركة تركية لتطوير مصنع القطاعات

وسبق أن اتخذ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بإيقاف العمل بشركة الحديد والصلب خلال شهري يوليو وأغسطس؛ دعمًا للشبكة العامة للكهرباء.

وفي الأول من يوليو، أعلنت الشركة الشروع في عمليات إيقاف كل المصانع داخل مجمع الحديد والصلب «رغم الانعكاسات السلبية فنيًا، والمكلفة ماليًا للشركة، كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام؛ فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا