العنوان-ليبيا أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن الحكومة الحالية حادت عن النهج وتخطط للبقاء طويلا، ومشيرا إلى أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بالانتخابات.. وإن لم تتم سيكون الوضع في ليبيا أسوأ. وقال المستشار صالح، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى المغرب، إنّ القاعدة الدستورية موجودة في…

