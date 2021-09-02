الهلال الأحمر الليبي يدين الاعتداء على مقر فرع سبها

استنكرت الجمعية العمومية للهلال الأحمر الليبي بكل مكوناتها ما حدث في مقر الجمعية فرع مدينة سبها اليوم الخميس من اعتداء مجموعة مدججة بالسلاح الخفيف والمتوسط على مقر الجمعية والعاملين به والمتطوعين _ وفقا لبيان أصدرته جمعية الهلال الأحمر الليبي.

وجاء في بيان الجمعية أن الاعتداء تم بحضور شخص يدعى مرعي الدرسي الذي يدعي رئاسة جمعية الهلال الأحمر الليبي رغم الحكم الصادر بحقه من القضاء الليبي ببطلان ذلك _ حسب البيان.

وحملت الجمعية المسؤولية لكل الجهات الأمنية والعسكرية التي تواطأت مع المعنى _ حسب وصفها_ وأكدت أن هذه القوى الأمنية تتبع للجيش الوطني إضافة لقوى تابعة لمديرية أمن سبها.

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