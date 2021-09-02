الحبري يبحث مع السفير الإسباني تطورات الأوضاع المصرفية في ليبيا

اجتمع محافظ ليبيا المركزي المكلف علي الحبري، بمكتبه بمدينة بنغازي، اليوم الخميس، بالسفير الإسباني خافيير لاراشي، لبحث تطورات الأوضاع المصرفية في البلاد، ومسألة توحيد المصرف المركزي حسب تقرير المراجعة الدولية.

وقال السفير الإسباني، خلال الاجتماع: “إن مثل هذه الزيارات لشرق ليبيا ولقاء العديد من المسؤولين، من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين”، بحسب بيان صادر عن المصرف.

وأضاف: “نمتلك خبرات وكفاءات في العديد من المجالات خصوصا الاقتصادية، والتي نطمح أن تتم الاستفادة منها المناطق الشرقية”.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة سبل دعم المسار السياسي في ليبيا، والدور المهم الذي يمكن أن تقوم به إسبانيا لتعزيز الاستقرار، والانتخابات المقبلة 24 ديسمبر، إضافة إلى استئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين.

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