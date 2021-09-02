قزيط لـ218: سياسات الخارجية تهدد بهدم علاقات ليبيا بدول الجوار

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط تحركات الخارجية وسياساتها التي وصفها بـ”الخاطئة” من حيث الزيارات للدول وتوقيتها، وهو ما قد يسبب أزمات ديبلوماسية بدلاً من حلها.

ووصف قزيط في حديث عبر برنامج Live الذي يبث على شاشة 218news، وصف تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالتصريحات المسببة للإرباك والتي تشكل تدخلاً في الشأن الداخلي التونسي وهو ما ينطبق على تصريحات كل من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي المتعلقة بدول الجوار واصفاً إياها “بالفوضى” ومتهماً أصحابها بعدم فهم وضع ليبيا ودول جوارها.

وختم قزيط بالقول أن تلك التصريحات قد تكون سبباً في هدم علاقات ليبيا بدول الجوار بدلاً من بنائها وتعميقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية