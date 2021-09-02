جهاز الإسكان والمرافق يشرع في تنفيذ عدد من المشروعات في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مساعد مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، طاهر الطيب، اليوم الخميس، أن الجهاز سيشرع في تنفيذ عددا من المشروعات في بلدية طبرق.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال الطيب، “أن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وضع خطة لتنفيذ عدد من المشروعات ببلدية طبرق خلال الربع الأخير من العام الجاري”.

وأكد الشريف أن الحكومة قد أصدرت تفويضات مالية للجهاز وتم تسييلها بحساب الجهاز، مشيرا أن المشاريع منها مشروعات مهمة سيتم تنفيذها داخل بلدية طبرق.

وأوضح الطيب، أن من أهم المشروعات مشروع طريق الشهيد عبدالفتاح يونس الرابط بين مدخل المدينة الغربي والشرقي، ومشروع طريق شيخ الشهداء عمر المختار.

وأكد الطيب أن الشركات المنفذ لهذه المشروعات بدأت فعلياً في تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أنه من ضمن المشروعات استكمال خزان المياه بسعة 120 ألف متر مكعب والذي سيتم ربطه على الشبكة العامة للمياه بالمدينة.