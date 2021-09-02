خاص | القائد العام في زيارة لبلدية المرج ويلتقي أهالي وأعيان المدينة

المرج 02 سبتمبر 2021 (وال)- أجرى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، زيارة لبلدية المرج ويلتقي أهالي وأعيان المدينة، وللتأكيد على دور المدينة التاريخي في مواجهة الإرهاب.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية، إن القائد العام التقى بساحة مسجد أبى بكر الصديق، أهالي وأسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وأعيان المدينة وضواحيها، بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، والنائب منعم العرفي، والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة الشيخ بالعيد الشيخي، ولفيف من القيادات الاجتماعية والنخب السياسية.

وأكد القائد العام – في كلمته وجهها إلى أهالي المرج – على دور مدينة المرج الهام في مواجهة الإرهاب، فقد أقترن اسمها بالتضحية والفداء.

ودعا القائد العام كل أهالي المدينة إلى تقديم توصياتهم حول ما تحتاجه المدينة من خطوات وإجراءات لتطويرها، وتسهيل سُبل الحياة فيها إلى عميد البلدية، للنظر فيها ومنحها ما تستحق من اهتمام لتحويل تلك التصورات إلى واقع.

وحث القائد العام الجميع للمشاركة في الانتخابات، وتحقيق الاستحقاق الديمقراطي في 24 ديسمبر المقبل. (وال) أ ف/ ر ت

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