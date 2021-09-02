وزير النفط: قطاع النفط لن يتعرض لأي مشكلة بتغيير رئيس المؤسسة أو غيره

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون على أن المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتشرف عليها وتراقبها نصوص قانونية محددة واضحة، ولها سلطة إشراف ومراقبة على كافة أعمال المؤسسة الوطنية للنفط.

وزير النفط قال خلال لقاء خاص أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأربعاء: إن قرار إيقاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري من جانب هيئة الرقابة الإدارية تم بناءً على مخالفة واضحة، وهو خروجه من ليبيا دون إذن مباشرة، ومخالفًا بذلك تعليمات رئاسة الوزراء وما تفيد به القوانين والقرارات من سلطة الإشراف والرقابة، وكان فيه رسالة محددة يوم 30-3 من مجلس الوزراء ورد على رسالة منه شخصيًا يطالب فيها بمباشرة مهمة؛ حيث تم توجيهه أن يطلب الإذن من وزارة النفط و الغاز لكنه سافر بدون استئذان.

وتابع: “بالقانون والنص، يقول عندما يسافر أو يغيب رئيس المؤسسة وزير النفط يكلف من يحل محله من بين أعضاء إدارة المجلس، كلفت جاد الله حمد العوكلي لمباشرة عمله في غياب الرئيس ودون أن نعلمه هو سافر يوم 24 أعتقد أو 22، ولم يمكن القائم بالأعمال في مكانه بالعمل، لذلك اضطررت لإصدار قرار بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق”.

وأضاف: “رد علينا عندما طالبنا بالامتثال لأخذ الإذن لمغادرة الدولة الليبية وعقد اجتماعات خارج البلد والرجوع لليبيا، رد علينا أن هذا لا ينسجم مع القوانين والقرارات النافذة، رغم أن هذا واضح برسالة رسمية من مجلس الوزراء تفيده وبنصوص قانونية محددة تقول: إن وزارة النفط تشرف وتراقب على العمل. معناه أنت تتابع كل صغيرة وكبيرة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط، الإشارة السيئة التي دارها أنه اجتمع في ميلانو وثاني يوم جاء لاجتماع في طرابلس، هو يعمل في البلدين وكأنه بلد واحد وهذا غير مقبول بالنسبة لنا على أي مستوى، سواء مستوى وطني أو سيادة الدولة الليبية أو دماء أجدادنا وأهلنا وأبنائنا في كافة مناطق الدولة الليبية الذين ضحوا بالآلاف والمئات الذين تعذبوا وقتلوا وشردوا وأبعدوا من ليبيا، ومن هم في معتقلات كالعقيلة وغيره، هذا استخفاف كامل بهم وعدم احترام للقوانين والقرارات النافذة، وهذا الامتثال ملزم له ولي ولأي واحد، وشخصيًا لم ولن أخالف القانون ومستعد للدفاع عن القوانين والقرارات النافذة في الدولة الليبية بكل ما أوتيت من جهد”.

وأوضح أن الحكومة لديها وجهة نظر ورئيس مجلس الوزراء لديه وجهة نظر معينة ولا يستطيع أحد تخمين ما سيؤول لهه الاجتماع عندما ينعقد يوم الأحد، مشيرًا إلى أن التوصية الأساسية قبل الإيقاف بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ حيث تم إرسال رسالة لرئيس مجلس الوزراء يوم 15-7 متضمنة توصية من 26 عضوًا من مجلس النواب ومن 40 عضوًا قائمتين يطالبون بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، قائلين إن قرار تكليفه سنة 2014 صدر عن وكيل وزارة وهو غير مخول أن يصدر قرار تكليف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كونه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء.

كما استطرد قائلًا: “بناء عليه التوصية ذهبت للرئيس يوم 15-7؛ حيث أرفقت المذكرات التي من مجلس النواب الليبي التي أحيلت إلي بصفة رسمية من مكتب المستشار رئيس مجلس النواب، وأعلمته فيها أنني بصدد التقدم لمجلس الوزراء بمذكرة تحوي مجلس إدارة للمؤسسة الوطنية للنفط، من يوم 15-7 لم أستلم عليها رد لأكثر من شهر، يوم 14-8 تقدمت بمذكرة وحددت الأسماء التي اقترحهم أنا كوزير للنفط، للعرض على مجلس الوزراء لإصدار قرار بتكليف مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط”.

وأردف: “وجهة نظري الشخصية لم تؤثر على الإطلاق، وأنا أضمن ذلك ومسؤول عنه، مررنا في مراحل سابقة وحتى في عهد النظام السابق مررنا بأسوأ من هذه المراحل، واستطعنا بفضل جهود وخبرة وكفاءة العاملين في كافة المواقع النفطية، سواء في الحقول والموانئ النفطية والمنصات البحرية من المرور بأحلك وأصعب من هذه الأمور، وأضمن وعلى استعداد أن أؤكد أنه لن يحصل شيء بتغيير مجالس الإدارة حتى وبتغير الوزراء والحكومة لن يحصل شيء لقطاع النفط، باعتباره مبنيًا على أسس صحيحة ومستمرًا بعمله، وفيه ناس وطنيون وشرفاء يستطيعون المرور به من أحلك الظروف، وبذلك نفسي عاصرت 8 رؤساء مجالس إدارة للمؤسسة الوطنية للنفط من الـ 74 ولم يحصل لها شيء، وعن نفسي ترأست شركتين وخرجت لم يحصل فيهما شيء، كبشر نحن معرضون للحوادث والوفاة بأي لحظة، بالتالي لا يمكن البناء على شخص واحد أنه يقيم دولة أو أنه البطل الوحيد أو أنه يستطيع الاستمرار في العمل، بالنسبة لقطاع النفط لا أعتقد أنه سيكون فيه أي مشكلة بتغيير رئيس المؤسسة أو الإدارة أو الوزير والوكلاء”.

واختتم حديثه معتبرًا أن صنع الله يتصرف وكأنه فارض أمر واقع، ولكن الإجراء السليم أن هيئة الرقابة الإدارية تتخذ الإجراء لإحالته للتحقيق معه، وكوزارة نفط لا يوجد لدينا مجلس تأديب إداري يتولى إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن الوزارة في طور الإنشاء.

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