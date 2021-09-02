عقيلة صالح من الرباط: لا حل لأزمة ليبيا الا بانتخاب رئيس للبلاد

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في ندوة صحفية بوزارة الخارجية المغربية ،أن تسوية الأزمة الليبية لن تتم إلا بانتخاب رئيس للبلاد يعمل على تحقيق المصالحة وتوحيد المؤسسات الليبية، من خلال تنظيم الانتخابات في موعدها

واعتبر عقيلة صالح في ندوة مشتركة مع وزير الخارجية المغربي ،ناصر بوريطة ، إن مجلس النواب “قام بما يتوجب عليه القيام به من أجل التحضير لهذه الاستحقاقات، من خلال إعداد كل الأسس الدستورية والقانونية قوانين مؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورئيس الدولة لا تقصي أي طرف من الأطراف اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات”

وأشار الى أهمية دعم المجتمع الدولي والبلدان العربية الشقيقة لليبيا من أجل تنظيم هذه الانتخابات، لأنها : “المخرج الوحيد للأزمة الليبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية والتي لن تتحقق إلا من خلال انتخاب رئيس لكل الليبيين عبر صناديق الاقتراع في الآجال المحددة سلفا”.

وحذر من عدم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد، لأن ذلك من شأنه “تأزيم الأوضاع في ليبيا وإحداث مزيد من الانقسام بين مختلف الفرقاء”.

في ذات السياق دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الى احترام مواعيد إجراء الانتخابات الليبية التي اتفق حولها الليبيون والمجتمع المدني، معتبرا ذلك: “أمر ضروري وأساسي لإعادة الاستقرار إلى ليبيا”.

وأشار بوريطة الى أن “ليبيا تجتاز مرحلة حاسمة في مسارها السياسي، وأن أفق تنظيم الانتخابات في 23 ديسمبر المقبل هو الأفق الوحيد لتسوية الملف الليبي”، مؤكدا أن تسوية الأزمة لن تتم عن طريق المؤتمرات أو التدخلات الخارجية وإنما من قبل الليبيين أنفسهم عن طريق الممارسة الديمقراطية وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المحدد سلفا”.

و اوضح إن الشعب الليبي “اتعبته حالة الجمود والتفرقة وآن الأوان للحسم في مسألة الشرعية في ليبيا ولن يكون ذلك إلا من خلال تنظيم الانتخابات في آجالها المحددة سلفا وتفادي أي تعقيدات إضافية”، وأضاف :”يجب البحث عن تحقيق ظروف توفر الحد الأدنى من الشروط والضمانات، لأن انتظار توفر ظروف مثالية لعقد هذه الانتخابات قد لا يتأتى أبدا”.

وفي هذا الاطار ، دعا الوزير المغربي كل المؤسسات الليبية إلى ضرورة الانخراط وتحمل مسؤولياتها في التحضير للانتخابات وإنجاحها، مثمنا الدور الذي قام به مجلس النواب الليبي في هذا الإطار والذي ” يعد فاعلا رئيسيا في هذا المسار، بالنظر لدوره التشريعي والاختصاصات التي منحه إياها الإعلان الدستوري والاتفاقات التي تمت بين الفرقاء الليبيين”، بحسب قوله.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي ، عقيلة صالح، قد وصل صباح اليوم الرباط في زيارة رسمية تستمر ليومين، واستقبل بوزارة الخارجية المغربية من قبل وزير الخارجية المغربية ،ناصر بوريطة، وينتظر أن يعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المغاربة، كما يجري لقاءات مع شخصيات ليبية متواجدة بالمغرب في اطار تسهيل عملية إجراء الانتخابية الليبية في موعدها المحدد.