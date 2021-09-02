مركز بنغازي الطبي يعلن إغلاق عيادات المتابعة التخصصية نظرًا للإزدياد الاصابات بكورونا

ليبيا- أعلن مركز بنغازي الطبي أمس الأربعاء إغلاق عيادات المتابعة التخصصية بالمركز إلى حين تحسن الوضع الوبائي، نظرًا للازدياد الملحوظ في عدد حالات الإصابة بوباء كورونا وكذلك عدد الحالات المحتاجة إلى الإيواء والأكسجين بشكل كبير.

المركز نوه عبر مكتبه الإعلامي إلى أن استهلاك نسبة الأكسجين بالمركز أمس الأول بلغت 7300 لتر فيما سجل 93 حالة مصابة بالوباء .

من جانبها، صرحت مدير إدارة الخدمات الطبية في مركز بنغازي الطبي فدوى فرطاس أنه نظراً للازدياد الملحوظ في ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية ازدادت عدد الحالات الموجبة بشكل كبير، حيث وصلت إحصائية أمس الأول إلى 97 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل المركز الطبي مقسمة كالآتي 81 حالة في برج الأمل 11بعناية البرج الأول18 بالبرج الثاني ، لافتًة إلى أنه تم وضع 7 حالات في عناية الجراحة، وجميع الحالات ما بين الماسك والسباب بالإضافة إلى الحالات المحولة من العيادات الخاصة التي تأتي لبرج الأمل دون تنسيق مسبق.

وتابعت: “وفقا لما سبق وحفاظاً على نسبة الأكسجين وعلى الوضع الوبائي عليه تم إغلاق جميع العيادات الخارجية حتى لا يحدث انتشار وبائي أكبر مما هو عليه باستثناء عيادة الأورام وعيادة أمراض الدم نظراً لحساسية وضعهم الصحي”.

وتابعت حديثها أما بالنسبة للكادر الوظيفي والطبي في العيادات سيتم توزيعه على أقسام المركز الطبي وجميع الأطقم الطبية والطبية المساعدة تم تكليفهم بعمل إضافي في البرج الأول والثاني، حيث أننا نعاني قلة في الكادر نتيجة إصابة معظم الأطقم الطبية والطبية المساعدة بفيروس كورونا وهذا يسبب نقص ،لذلك لا يمكن تسريح الكادر الوظيفي الخاص بالعيادات الخارجية بل سيتم توزيعهم في الأقسام”.

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