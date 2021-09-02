من المغرب.. المستشار صالح: الحكومة حادت عن النهج وتخطط للبقاء طويلا

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن الحكومة الحالية “حادت عن النهج وتخطط للبقاء طويلا، وأن “لا حل للأزمة الليبية إلا بالانتخابات.. وإن لم تتم سيكون الوضع في ليبيا أسوأ”.

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته إلى المغرب، إنّ القاعدة الدستورية موجودة في الإعلان الدستوري.

وتابع، عقب لقائه الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي، “قولا واحدا.. مشكلة ليبيا لا تحل إلا بالانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وشدد على أن مجلس النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس.. ولا إقصاء لأحد ولم يستبعد أحد، كما قال إن قانون انتخاب مجلس النواب موجود هو الآخر، لكنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات تتم خلال الأسبوعين القادمين.

وأكد المستشار صالح أن القانون (الانتخابات) لم نستبعد أحد… من يُقصي هو صندوق الاقتراع، مجددًا دعوة دول الجوار والمجتمع الدولي بدعم إجراء الانتخابات.