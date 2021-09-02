الغرياني: نهنيء حركة طالبان المجاهدة على انتصاراتها في أفغانستان

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تعليقات
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ارهابي يهنئ ارهابيين
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الا تستحى من نفسك يامهبول اسطنبول فحركة طالبان حاربت حكومة عميلة اتى بها الناتو حتى تحقق الاستقلال التام بينما انت ايها الحقير تدعم حكومات جاء بها الناتو والمجتمع الدولى الفاسد وتدعم احتلال الاتراك المغول لليبيا وتعمل كلب صهيونى مسعور على تفتيت الشعب ياكلب .
وبالرغم من ان طالبان حركة اسلامية متشددة لكتها تعلم انها اذا لم تتغير وتصبح معدلة فستكون معزولة دوليا وتسقط كما سقط اخوانها من قبل
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مصيبة التيارات المتطرفة اسلاميا مثل طالبان الجهل بابسط مبادئ الاسلام فنرى تمسكهم باللحية والجلباب والنقاب كانها من اركان الاسلام بينما يتغاضوا عن الكبائر ومنها قول وشهادة الزور والقتل .
ولو علموا كيف كان رسول الله والسلف الصالح يعامل النساء معاملة طيبة لخجلوا من انفسهم ولنرى هذا للحديث الشريف :-
ى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الحِجَابَ، فأذِنَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يا رَسولَ اللَّهِ، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عَجِبْتُ مِن هَؤُلَاءِ اللَّاتي كُنَّ عِندِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ: فأنْتَ أحَقُّ أنْ يَهَبْنَ يا رَسولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يا عَدُوَّاتِ أنْفُسِهِنَّ أتَهَبْنَنِي ولَا تَهَبْنَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ، أنْتَ أفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إيهًا يا ابْنَ الخَطَّابِ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ، إلَّا سَلَكَ فَجًّا غيرَ فَجِّكَ.
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
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لو وجد خليفة للمسلمين من نوعية عمر بن الخطاب لبايعه اهل الارض جميعا فمن يقرأ سيرته ينبهر بعظمة ورحمة عمر بن الخطاب التى قال عنه النسوة عند رسول الله انت افظ واغلظ وبالطبع رسول الله ليس عنده ذرة واحد من الفظاظة بل هو شديد الحياء كما ورد فى الحديث الشريف وعمر بن الخطاب الذى قال اصابت امرأة واخطا عمر فهل نجد من اى ملا من ملالى افغانستان من يعترف براى اى امرأة ام يعتبرها مجرد ديكور عنده ومتعة وخادمة ولنرى كيف كان عمر بن الخطاب يتعامل مع النساء من رعيته وهو يتفقد احوالهم شئ يجعل طاليات تخجل من نغسها ومن العمامة التى على رؤوس تحتتها بازين
كان الصحابة الكرام من أورع الناس وأخوفهم من الله وأحفظهم لحقوق الناس، حتى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أن وَليَّ بعضهم أمر المسلمين ازدادوا حرصًا على حقوق العباد ومتابعة أحوالهم.ومن هؤلاء صحابي جليل أصبح أميرًا للمؤمنين، مع ذلك لم يركن لملك ولم يتهاون في حقوق الناس، بل كان يخرج ليتفقد أحوال الرعية، ولم يكن يتوانى يومًا عن الاعتراف بالخطأ والتقصير إن وقع منه دون قصد.إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، الذي خرج يومًا يتفقد الرعية، وكان بصحبته الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأثناء سيرهما وجد خباء ويخرج منه صوت أطفال يبكون، فطرق الباب قال للمرأة يا أمة الله لماذا يبكي أطفالك، فقالت المرأة إنهم توقد النار لتوهم أطفالها الأيتام أنها تعد الطعام حتى ينامون.ثم قالت المرأة: “الله الله في عمر”، ولم تكن تعرف أن الذي أمامها هو أمير المؤمنين عمر، فقال لها: ومن يُدري عمر بحالكم؟، فقالت له: أيلي أمرنا ويغفلَ عنا؟!
فذهبَ سيدنا عمر بن الخطاب مسرعًا إلى بيت المال، وأنزلَ كيسًا من الدقيق، ووعاء بهِ سمن، وآخر بهِ عسل، وقال لصاحبه: إحمل عليَّ. فقال له: أأحملُ عنكَ أم عليكَ؟، فقال عمر بل إحمل عليّ.فأرادَ صاحبه أن يحملَ عنهُ فرفض عمر وغضب وقالَ لهُ: ثكلتك أُمكَ إحمل عليّ، أأنتَ تحملُ عني أوزاري يوم القيامة؟!وحمل سيدنا عمر بن الخطاب الطعام ورجع مسرعًا إلى اليتامى وأهم، وذهب ليعد لهم الطعام بنفسه، فعجن لهم الدقيق وأوقد النار، حتى أن عبدالرحمن بن عوف الذي كان بصحبته يصف الوضع فيقول: كنت أرى دخان النار يخرج من بين لحية عمر أمير المؤمنين.وبعد أن أعد الطعام للأيتام قالت له المرأة: إنك لأحق بالخلافة من عمر. فقال لها عمر: يا أمة الله إذا كان الغد فإتِ إلى مجلس عمر فسأكونُ هناكَ وأكلمَه في شأنكِ، وانصرفا هو وصاحبه، وجلسَ خلف صخرة ينظر إلى الصبية، فقال له عبد الرحمن بن عوف: هيا بنا يا أمير المؤمنين فالليلة شديدة البرد، فقال سيدنا عمر: والله لن أبرحَ مكاني حتى يضحكوا كما أتيتهم وهم يبكون.ولما كان الغد ذهبت المرأة إلى مجلس عمر في دار الخلافة، فوجدت شخصًا يجلسُ بين الإمام عليّ بن أبي طالب وابن مسعود رضي الله عنهما، وكلاهما يقول له يا أمير المؤمنين، والرجل هو الرجل الذي كان عندهم بالأمس، والتي قالت له: “الله الله في عمر”.فلما رأته أصابتها رعدة، فقال لها عمر: لا عليكِ من بأس يا أمة الله، بكم تبيعين مظلمتكِ لي؟. فقالت المرأة: عفواً يا أمير المؤمنين. فقال لها: واللهِ لن تفارقي هذا المكان حتى تبيعيني مظلمتكِ، فوافقت المرأة، واشترى منها المظلمة بـستمائمة درهم من خالص ماله وليس من بيت مال المسلمين.وطلب أمير المؤمنين عمر من الإمام علياً بن أبي طالب أن يُحضرَ ورقةً وقلماً ويكتب، نحن علياً وابن مسعود نشهدُ على أن هذه المرأة قد باعت مظلمتها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ثم قال لهما سيدنا عمر موصيًا: “إذا أنا متُ فضعوها في كفني حتى ألقى الله تعالى فتكونُ حُجتي”.
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فيقولُ اللَّهُ للقارئِ ألم أعلِّمْكَ ما أنزلتُ علَى رسولي قالَ بلى يا ربِّ قالَ فماذا عملتَ فيما عُلِّمتَ قالَ كنتُ أقومُ بِه آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النَّهارِ فيقولُ اللَّهُ لَه كذَبتَ وتقولُ الملائِكةُ كذَبتَ ويقولُ له اللَّهُ بل أردتَ أن يقالَ فلانٌ قارئٌ فقد قيلَ ذلكَ ويؤتى بصاحبِ المالِ فيقولُ اللَّهُ ألم أوسِّعْ عليكَ حتَّى لم أدعْكَ تحتاجُ إلى أحدٍ قالَ بلى يا ربِّ قالَ فماذا عمِلتَ فيما آتيتُك قالَ كنتُ أصلُ الرَّحمَ وأتصدَّقُ فيقولُ اللَّهُ لَه كذَبتَ وتقولُ الملائِكةُ لَه كذَبتَ ويقولُ اللَّهُ بل أردتَ أن يقالَ فلانٌ جَوادٌ وقد قيلَ ذلكَ ويُؤتى بالَّذي قُتلَ في سبيلِ اللهِ فيقولُ اللَّهُ لَه في ماذا قُتلتَ فيقولُ أُمِرتُ بالجِهادِ في سبيلِك فقاتلتُ حتَّى قُتلتُ فيقولُ اللَّهُ لَه كذبتَ وتقولُ لَه الملائِكةُ كذبتَ ويقولُ اللَّهُ بل أردتَ أن يقالَ فلانٌ جريءٌ فقد قيلَ ذلكَ ثمَّ ضربَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ علَى رُكبتي فقالَ يا أبا هريرةَ أولئِك الثَّلاثةُ أوَّلُ خلقِ اللهِ تُسعَّرُ بِهمُ النَّارُ يومَ القيامةِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي
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استغلال الدين الاسلامى للتفريق بين المسلمين والاضرار بهم لعبة قديمة قام بها المنافقون فى عهد رسول الله ومايفعله الغريانى من استغلال قناة التناصح ودار الافتراء للاضرار بالمسلمين وتفريقهم يستحق نفس حكم مسجد ضرار
قال الله تبارك و تعالى: ((وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ {107} لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ {108} أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {109} لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {110} )) التوبة.
جعل الله سبحانه وتعالى، المساجد لتوحيد كلمة المسلمين على كلمة الله العليا وهي عبادة الله الواحد القهار لا نشرك به شيئًا، وضرب الله المثل بالمسجد الذي أسس على النفاق لتفريق كلمة المسلمين وأمر بهدمه، في سورة التوبة، وهي القصة المعروفة بمسجد “ضرار”.
وملخص القصة أن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء، وبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، فأتاهم وصلّى فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف، فقالوا: نبني مسجدًا فنصلي فيه ولا نحضر جماعة محمد، وكانوا اثني عشر رجلاً، وقيل: خمسة عشر رجلاً، منهم: ثعلبة بن حاطب ومعتّب بن قشير ونبتل بن الحارث فبنوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء.
فلّما بنوه، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهّز إلى تبوك فقالوا: “يا رسول الله إنّا قد بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة الممطرة والليلة الشاتية، وإنّا نحب أن تأتينا فتصلي فيه لنا وتدعو بالبركة.
وقد كان يريدون أن يدعوا أبا عامر الراهب للصلاة فيه ليزدادوا فضلاً على إخوانهم، وهو الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بـ “الفاسق”، وقد قال له الرسول : “لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم”، ولم يزل النبي يقاتله حتى يوم حنين، حيث قد انهزمت هوازن مما جعله يفر هاربًا إلى بلاد الشام، ثم قام بإرسال رسالته إلى المنافقين قائلًا: “استعدوا بما استطعتم من قوة وسلاح؛ فإني ذاهب إلى قيصر وآت بجنود؛ ومخرج محمد وأصحابه من المدينة”.
فقام المنافقون على إثر رسالة أبي عامر ببناء مسجد ضرار بالقرب من مسجد قباء، ثم قالوا للرسول : “بنينا مسجدًا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية ، ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة”، فقال لهم الرسول: “إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه”.
وحينما قفل رسول الله من غزوة تبوك ؛ قام المنافقون بسؤاله أن يذهب إلى مسجدهم ، فنزل الوحي على النبي في قوله تعالى: “وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ ۖ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108)”.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى هدم ذلك المسجد حيث قال إلى من دعاهم: “انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه”، فقاموا بتنفيذ ما أمرهم به الرسول ، وقد أمر فيما بعد أن يستبدلوا مكانه بكناسة يتم إلقاء القمامة والجيف فيها ، وقد ورد أيضًا في القرآن الكريم بشأن أمر هذا المسجد قوله تعالى :” مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ”.
من هم الذين بنوا المسجد؟
قام ببناء مسجد ضرار من المنافقين اثنا عشر شخصًا وهم خذام بن خالد وهو ينتمي إلى بني عبيد بن زيد ؛ وقد أُخرج من داره مسجد الشقاق ، وثعلبة بن حاطب وينتمي إلى بني عبيد وهو إلى بني أمية بن زيد ، ومتعب بن قشير وينتمي إلى بني ضبيعة بن زيد ، وأبو حبيبة بن الأذعر وهو أيضًا من بني ضبيعة بن زيد ، وعباد بن حنيف وهو من بني عمرو بن عوف ، وجارية بن عامر ، ومجمّع بن جارية ، وزيد بن جارية ، ونبتل بن الحارث وبحزج وبجاد بن عثمان وهم ينتمون إلى بني ضبيعة ، ووديعة بن ثابت والذي ينتمي إلى بني أمية رهط أبي لبابة بن عبد المنذر .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: “انّي على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلّينا لكم فيه”، فلمّا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من “تبوك” نزلت عليه الآية في شأن المسجد.
الحكمة من قصة مسجد ضرار
أن قام المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأفعال مشينة لتفريق المؤمنين، ومن بين تلك الأشياء التي فعلوها هي بناء “مسجد ضرار”، وهو المسجد الذي تم بنائه لأبي عامر الذي عُرف بأبي عامر الراهب، والذي كان متنصرًا في العهد الجاهلي وكان المشركون يقومون بتعظيمه، وحينما جاء نبي الله بالدعوة إلى الإسلام قام بالفرار إلى الكفار، وقد قامت طائفة من المنافقين بالعمل على بناء ذلك المسجد وكان قصدهم من بنائه أن يكون لأبي عامر ولم تكن نيتهم أنه إرضاءً لله ورسوله.
فأنزل الله فيه “لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا”، فهدمه النبي وأحرقه فهو مسجد خاص ، يُلحق به في الذم وعدم الثواب ومثله كل مسجد بني مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله تعالى، أو بمال غير طيب لكن ليس هو مسجد ضرار حقيقة حتى يهدم ويحرق، فـ “مسجد ضرار” كان له خصوصية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نبني مسجدًا ونرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ويصلي فيه أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام ليثبت لهم الفضل والزيادة على إخوانهم.
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استغلال الصهاينة اليهود للغريانى وتوفير قناة ترفع شعارات اسلامية هدفها تفريق المسلمين لعبة قديمة ومكشوفة وكاما اوفدوا نار للحرب اطغأها الله .ولهذا راينا هزبمة كلاب الغريانى فى درنة وبنغازى والجنوب الليبى وسبطرة الجيش الوطن وهم الان ينشطون فى مصراته حيث راينا ارهابى من اتباع الغريانى يقتل جندى شرطة يؤدى عمله والمفروض ان يتم محاكمة الغريانى فى مصراته على هذه الجربمة فهو من يدعم هؤلاء الارهابيين ضد اجهزة الدولة الامنية
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