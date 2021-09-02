الغرياني: نهنيء حركة طالبان المجاهدة على انتصاراتها في أفغانستان

هنأ مجلسَ البحوثِ والدراساتِ الشرعية بدارِ إفتاء المفتي المعزول الصادق الغرياني، حركة طالبان، وقال إنه يتقدم بالتهنئةِ للشعبِ الأفغانيّ المسلمِ، بقيادةِ حركةِ طالبانِ المجاهدةِ، بمناسبةِ انتصارِهم على قوّاتِ الاحتلالِ الأمريكيّ ومَن ساندَهم، والذي تُوِّجَ بخروجِ آخرِ جنديٍّ مِن جنودِ قواتِ الاحتلالِ هذا الأسبوع.

وقال في بيان، إنّ “مجلسَ البحوثِ والدراساتِ الشرعية، يعتبرُ هذا الحدثَ العظيمَ انتصارًا للأمةِ الإسلاميةِ، التي طالمَا عانتْ من قهرِ الأعداءِ، وتسلّطِ السفهاءِ، وتحقيقًا لوعدِ الله تعالَى لعباده المؤمنينَ بالنصرِ، إذَا مَا صَبرُوا”، وفق قوله.

وتابع قائلًا: “إنّ مجلس البحوثِ وهوَ يشاركُ مسلمِي أفغانستانَ فرحتَهُم بتحريرِ بلادِهم، ينبهُ سائرَ المسلمينَ؛ ألَّا يسيرُوا خلفَ أبواقِ الإعلامِ الغربيّ، في تشويهِهِ للمسلمينَ – خاصةً أصحابَ السبقِ منهم فِي العلمِ والدعوةِ والجهادِ – إلّا ببرهاٍن واضحٍ، ودليلٍ ظاهرٍ، فإنّ الإعلامَ المذكورَ في أكثرِهِ منحازٌ ضدَّ أمتنَا الإسلاميةِ، وقد نبّه اللهُ تعالى عبادَهُ على خطورةِ التأثّرِ بدعاياتِ المرجِفينَ، وإشاعاتِ المُخذِّلِينَ”، على حد تعبيره.

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