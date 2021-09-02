عقيلة صالح: إلغاء الانتخابات سيقود إلى الفوضى والاقتتال

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات الليبية عبر الاقتراع المباشر واصفاً إياها “بحل الأزمة الليبية والمدخل نحو المصالحة الوطنية”.

وجاء تصريح عقيلة صالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أجراه، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بو ريطة، وقد أشاد بدور المغرب في الأزمة الليبية، وبدعم المغرب المستمر لجهود المصالحة في ليبيا، وحرصها على أن تخرج ليبيا من الأزمة الحالية التي تمر بها.

كما حذر رئيس البرلمان في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، من مغبة إلغاء الانتخابات، مضيفاً أن الإلغاء سيقود إلى التقسيم والفوضى واستمرار الاقتتال.

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