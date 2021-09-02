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عقيلة صالح: إلغاء الانتخابات سيقود إلى الفوضى والاقتتال

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أهمية إجراء الانتخابات الليبية عبر الاقتراع المباشر واصفاً إياها “بحل الأزمة الليبية والمدخل نحو المصالحة الوطنية”.

وجاء تصريح عقيلة صالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أجراه، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بو ريطة، وقد أشاد بدور المغرب في الأزمة الليبية، وبدعم المغرب المستمر لجهود المصالحة في ليبيا، وحرصها على أن تخرج ليبيا من الأزمة الحالية التي تمر بها.

كما حذر رئيس البرلمان في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، من مغبة إلغاء الانتخابات، مضيفاً أن الإلغاء سيقود إلى التقسيم والفوضى واستمرار الاقتتال.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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