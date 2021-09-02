بوريطة: انتظار الظروف المثالية لإجراء انتخابات أمر لن يتحقق أبدا في ليبيا

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن إجراء انتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر المقبل، أمر مهم لمنح شرعية للأجسام التي تتواجد في الفترة المقبلة، معتبرا أن انتظار الظروف المثالية لإجراء انتخابات أمر لن يتحقق أبدا.

وأضاف بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الخميس، أنه من الواجب العمل على الأسس الموجودة والمرجعيات المتوفرة بالفعل وليس البحث عن أشياء أخرى، فالتوافق 100% لن يتم.

وشدد على أهمية الانتخابات لمستقبل ليبيا وأمن المنطقة المغاربية، محذرا من خطورة الوضع حال لم تتم.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة حاسمة، وأن هناك تقريبا تقاربا في الرؤية بين المغرب ومجلس النواب.

وتابع: “المنطق يقول إنه من المهم البدء بمراحل قيام وتنفيذ الانتخابات، لأن التعقيدات موجودة وما أكثرها ونتائجها ستكون سلبية”.