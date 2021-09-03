ليبيا الان

الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من الأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

2 سبتمبر، 2021 10:25 م

10

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك