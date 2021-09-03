النويري يبحث مع كوبيتش مستجدات العملية السياسية

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيتش، آخر مستجدات العملية السياسية.

وتناول اللقاء، الذي بمقر فرع مجلس النواب في طرابلس، «دور مجلس النواب في هذه المرحلة التاريخية، وقيامه بواجباته المتمثلة في اعتماد القاعدة الدستورية وصياغة القوانين والتشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية».

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كما جرى التباحث في «دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم استقرار ليبيا، وقيام باقي المؤسسات بالدولة بواجبها ومهامها على نحو يحقق المناخ الملائم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني».

ويحيط الغموض مصير الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي لا يستبعد فيه السياسيون احتمالية اللجوء إلى إرجائها، نظراً لعدم إقرار القاعدة الدستورية والتحضيرات اللوجيستية.

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