حملة تطوعية لشق طريق جديد بمسافة 3 كيلومترات بمنطقة تكويت

بالتعاون ما بين أهالي منطقة تكويت بجبل نفوسة وشركة الخدمات العامة والنظافة وشركة النهر الصناعي نالوت، انطلقت الحملة التطوعية لفتح مسار وشق طريق جديد بمسافة 3 كيلومترات، وذلك لتسهيل حركة العبور لأصحاب المزارع ومربي الأغنام ولتنظيف المكبات العشوائية داخل المنطقة.

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