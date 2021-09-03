حملة تطوعية لشق طريق جديد بمسافة 3 كيلومترات بمنطقة تكويت

بالتعاون ما بين أهالي منطقة تكويت بجبل نفوسة وشركة الخدمات العامة والنظافة وشركة النهر الصناعي نالوت، انطلقت الحملة التطوعية لفتح مسار وشق طريق جديد بمسافة 3 كيلومترات، وذلك لتسهيل حركة العبور لأصحاب المزارع ومربي الأغنام ولتنظيف المكبات العشوائية داخل المنطقة.
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قناة ليبيا
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