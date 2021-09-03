حفتر يُثمن دور مدينة المرج في دعم وإنجاح مسيرة الكرامة

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ثمّن، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، دور مدينة المرج في دعم وإنجاح مسيرة الكرامة ومساندتهم للقوات المسلحة طيلة السنوات الماضية في حربها على الإرهاب.

جاء ذلك، خلال زيارة أداها إلى المرج رفقة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وكان في استقباله حشد من أهالي المرج.

وألقى حفتر، خلال الزيارة كلمة، أمام حشد من أهالي وأعيان ومشايخ القبائل، وكافة التركيبات الاجتماعية بالمرج وضواحيها؛ ثمّن خلالها على دورهم في دعم وإنجاح مسيرة الكرامة ومساندتهم للقوات المسلحة طيلة السنوات الماضية في حربها على الإرهاب.