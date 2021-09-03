جهاز دعم الاستقرار يؤكد استمرار عناصره في مكافحة منابع التهريب بالمنطقة الغربية

طرابلس 03 سبتمبر 2021 (وال) – تمكن عناصر جهاز دعم الاستقرار أثناء عملية محكمة من تحرير (26) مهاجرًا من جنسيات أفريقية وآسيوية مختلفة بمنطقة الهضبة – أبو شعالة بينهم ” شخصين ” هما المسؤولين عن جلبهم وترحيلهم.

وأكد الجهاز في بيان له على صفحته الرسمية ؛ أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولى بهذه الواقعة، على أن ستستكمل باقي الإجراءات.

وحذر جهاز دعم الاستقرار مُهربي البشر والمحروقات؛ بأن حملاته التفتيشية ستكون مستمرة، ولن يتوانى في تطبيق القانون ضد المتورطين في ذلك وبما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد. (وال)

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