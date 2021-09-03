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رئيس الوزراء الإيطالي: سنبحث مع الرئيس الفرنسي الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

صرح رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، خلال مؤتمر صحفي عقد بقصر كيجي بروما بأنه سيبحث الليلة خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمرسيليا أنه سيبحث الأزمة في أفغانستان بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين و مسائل أوروبية و الملف الليبي أيضا.
كما شكر دراغي جميع القوات العسكرية و أجهزة الدفاع والخارجية لجهودها في إجلاء الإيطاليين و المتعاونين الأفغان مع بلاده من أفغانستان مشددا “على ضرورة التركيز على المستقبل القريب لأفغانستان أولا”.

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قناة ليبيا الحدث

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