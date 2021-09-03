انطلاق العمل بوحدة التصوير بمنظومة جوازات السفر بالسفارة الليبية في لندن

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انطلق، بقسم الشؤون القنصلية بالسفارة الليبية بلندن، الخميس، العمل في وحدة التصوير بمنظومة جوازات السفر بالسفارة، وذلك بحضور محمد الكونى القائم بالأعمال، وفق بيان للخارجية.

وقالت الخارجية، إن السفارة أكدت استعدادها لتقديم الخدمة للمواطن من خلال قسم الشؤون القنصلية، وفقا للأسبقية بمنظومة الحجز، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بالمواعيد المبينة في البريد الإلكتروني الخاص، بتأكيد المواعيد للمتقدمين.

وأضافت الخارجية، أن السفارة دعت من يعنيهم الأمر، إلى ضرورة الاطلاع على الإعلانات السابقة، على موقع السفارة على شبكة المعلومات الدولية، وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن الإجراءات المطلوبة، وكذلك التقيد التام بالملاحظات التي ترد في البريد الإلكتروني الخاص بالسادة المتقدمين.