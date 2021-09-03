تطعيم أكثر من 11 ألف شخص ضد كورونا في أسبوع واحد بمركز التطعيم العام ببنغازي

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كشفت، اللجنة المشرفة على التطعيم ضد فيروس كورونا، بالخدمات الصحية بنغازي، الخميس، عن إحصائية عدد الذين تم تطعيمهم بمركز تطعيم المدينة العام بمجمع سليمان الضراط منذ افتتاحه يوم 25 أغسطس الماضي.

وذكرت اللجنة، في إيجاز صحفي، أن عدد من تم تطعيمهم بلغ (11032) وذلك في ظرف أسبوع واحد.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الإحصائية لا تشمل ما يقوم به الفريق المتحرك الذي يواصل زيارته الميدانية لمختلف المؤسسات، وكذلك ما تقوم به مراكز التطعيم المنتشرة على المساحة الجغرافية لمدينة بنغازي.

وتواصل اللجنة العمل داخل مركز تطعيم بنغازي العام بمجمع سليمان الضراط من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء للمواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم الواقي من فيروس كورونا نوع (سينوفارم).