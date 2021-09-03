وزير الصحة يفتتح مركز التطعيمات الثالث على مستوى ليبيا في مدينة مصراتة

طرابلس 03 سبتمبر 2021 (وال)- افتتح وزير الصحة الدكتور “علي الزناتي” الخميس، مركز التطعيمات الثالث بمعرض مصراتة الطبي، مُعلنًا بذلك انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية، للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة مصراتة.

وحضر افتتاح المركز؛ مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور ” حيدر السائح “، وأعضاء المجلس البلدي مصراتة وإدارة الخدمات الصحية والمسؤولين بالقطاع الصحي بالمدينة.

وأكد الوزير خلال الافتتاح؛ أن الهدف من الحملات الاستثنائية للتطعيم، هو تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين مواطنين أو أجانب الحصول عليها والاستفادة منها بكل سهولة.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت المركز الأول للتطعيم في 11 أغسطس بمدينة طرابلس، أعقبه افتتاح المركز الثاني في 25 أغسطس بمدينة بنغازي، وسيتم الإعلان عن افتتاح المركز الرابع بمدينة سبها خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تسهيل والإسراع في تطعيم أكثر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في ليبيا.

وبحسب آخر الإحصائيات الواردة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ( 1.076.642) ، وعدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح (61.562. ( (وال)

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