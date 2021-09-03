البرغوثي: قوانين توزيع الدوائر الانتخابية السابقة ظالمة واستخدمت ‏أسس غير قانونية

وصف عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، قوانين توزيع الدوائر ‏الانتخابية السابقة بأنها كانت ظالمة، واستخدمت أسس ومعايير ‏غير قانونية في توزيع الدوائر الانتخابية.‏

وقال البرغوثي في تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أن مجلس النواب بدأ في مناقشة قانون انتخاب مجلس ‏النواب المقبل، وتحديدا مسألة الدوائر الانتخابية.‏

وأشار البرغوثي إلى أن هذا قانون يعتبر حساس وشائك بشكل كبير ‏جدًا، بسبب احتوائه على أخطاء وقعت في السابق منذ 2012، ‏حيث كان هناك ظلم واضح واقع على عدد من المدن الليبية، ولم ‏تكن المعايير واضحة ولم تكن بالشكل الصحيح.‏

ونوه إلى أنه كما يعرف الجميع تم استخدام معايير ليس بالإطار ‏القانوني، حيث تم استخدم معيار المدن المتصلة والمدن ‏المهدومة، وهذا مبدأ لا يعطي مبدأ التساوي والعدالة بين المدن ‏الليبية.‏

ولفت إلى أنه ما يسعى إليه مجلس النواب حاليا، هو تحديد معايير ‏ثابتة وواضحة لكافة الليبيين وإعطاء الشعب الليبي الحق في اختيار ‏من يمثله في مجلس النواب.‏

وتحدث عن تلك المعايير بقوله “المعايير المتعارف عليها هي أولا ‏المعيار الثابت في العالم كله هو معيار السكان، حيث تحدد الكثافة ‏السكانية المحددة، وتكون لها مقعدا في البرلمان”.‏

وأردف قائلا “أما الجزئية الأخرى التي يجب توضيحها بشكل ‏صحيح في مسألة المساحة، حيث هناك بعض من المدن لديها ‏نطاق إداري واسع بشكل كبير، ما يضطرنا إلى إعطاء هذا المبدأ ‏أهمية كبيرة جدا في المشاركة بالبرلمان، وهي المناطق التي تبعد عن ‏قلب المدينة تصل إلى 60 أو 70 كيلومتر، ويحق لهم مراعاة هذا ‏المبدأ”.‏

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