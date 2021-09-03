البرغوثي: قوانين توزيع الدوائر الانتخابية السابقة ظالمة واستخدمت ‏أسس غير قانونية

وصف عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، قوانين توزيع الدوائر الانتخابية السابقة بأنها كانت ظالمة، واستخدمت أسس ومعايير غير قانونية في توزيع الدوائر الانتخابية.
وقال البرغوثي في تصريحات عبر قناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أن مجلس النواب بدأ في مناقشة قانون انتخاب مجلس النواب المقبل، وتحديدا مسألة الدوائر الانتخابية.
وأشار البرغوثي إلى أن هذا قانون يعتبر حساس وشائك بشكل كبير جدًا، بسبب احتوائه على أخطاء وقعت في السابق منذ 2012، حيث كان هناك ظلم واضح واقع على عدد من المدن الليبية، ولم تكن المعايير واضحة ولم تكن بالشكل الصحيح.
ونوه إلى أنه كما يعرف الجميع تم استخدام معايير ليس بالإطار القانوني، حيث تم استخدم معيار المدن المتصلة والمدن المهدومة، وهذا مبدأ لا يعطي مبدأ التساوي والعدالة بين المدن الليبية.
ولفت إلى أنه ما يسعى إليه مجلس النواب حاليا، هو تحديد معايير ثابتة وواضحة لكافة الليبيين وإعطاء الشعب الليبي الحق في اختيار من يمثله في مجلس النواب.
وتحدث عن تلك المعايير بقوله “المعايير المتعارف عليها هي أولا المعيار الثابت في العالم كله هو معيار السكان، حيث تحدد الكثافة السكانية المحددة، وتكون لها مقعدا في البرلمان”.
وأردف قائلا “أما الجزئية الأخرى التي يجب توضيحها بشكل صحيح في مسألة المساحة، حيث هناك بعض من المدن لديها نطاق إداري واسع بشكل كبير، ما يضطرنا إلى إعطاء هذا المبدأ أهمية كبيرة جدا في المشاركة بالبرلمان، وهي المناطق التي تبعد عن قلب المدينة تصل إلى 60 أو 70 كيلومتر، ويحق لهم مراعاة هذا المبدأ”.
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