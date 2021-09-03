مجلس الأعمال التونسي الإفريقي: غلق الحدود بين تونس وليبيا يؤثر على مئات المؤسسات

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، أن “قرار غلق الحدود بين تونس وليبيا، كان له تأثير كبير على مئات المؤسسات، داعيا إلى تفهم وضعية الفاعلين الاقتصاديين ومراعاة وضعية المؤسسات”.

وأوضح الجزيري، في تصريحات لإذاعة “إف إم” التونسية، أنه “تفاجئ بغلق الحدود بين البلدين، والذي لم يتم بصفة دبلوماسية”، مضيفا أن “اتخاذ مثل هذه القرارات يجب ألا يمس بالاقتصاد ولا يؤثر على التبادل التجاري”.

ودعا جميع الأطراف من الجانبين “الليبي والتونسي إلى إيجاد حلول فورية من أجل السماح بمرور السلع عبر الحدود الليبية التونسية ومن ثم إيجاد حلول لمرور الأفراد”، وفق تعبيره.

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