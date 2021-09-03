المستشار صالح: قرار إختيار الشعب للرئيس مضمن في الاعلان الدستوري

أوضح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الخميس، أنه وبعد نجاح ثورة السابع عشر من فبراير بالعام 2011 تم وضع اعلان دستوري ينظم سلطات الدولة واختصاصات وواجبات كل السلطات.

المستشار صالح، وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، قال: “تم انتخاب مؤتمر يسمى المؤتمر الوطني له كل الصلاحيات صلاحية رئيس الدولة وصلاحية السلطة التشريعية بعد فترة سنة ونصف، طالب الشعب برحيل هذا المؤتمر لأنه لم يقم بواجبه كما يجب فتم انتخاب مجلس النواب سنة 2014”.

وتابع: “قام اعضاء هذا المؤتمر منتهي الولاية والمطالب برحيله بمعارضة مجلس النواب ولم يقم بتسليم السلطة بحجة واهية جدا وهو ان مجلس النواب اجتمع في مدينة طبرق، ومجلس النواب اجتمع في طبرق لأن مدينة بنغازي كان هناك فيها قتال مع الدواعش والميليشيات الخارجة عن القانون ايضا في طرابلس وبذلك مدينة طبرق مدينة أمنة في شرق ليبيا وهي مدينة من المدن الليبية العريقة، اتفق مجلس النواب على ان ينعقد فيها، وكانت حجتهم الوحيدة هو انها لا يجوز لمجلس النواب أن يجتمع في مدينة طبرق، رغم أن الاعلان الدستوري يعطي الحق لمجلس النواب في الاجتماع بغير مقره إذا رأى ضرورة لذلك”.

وأضاف: “تم الاجتماع وتم الاعتراض على مجلس النواب وللأسف الشديد بعض الدول بدل أن تنحاز الى الشرعية وتدعم الانتخابات التي تمت تحت الإشراف الدولي بكل شفافية ونزاهة أصبحوا “يكيلوا بمكيالين” كما يقال ويتعاملوا مع السلطة التي انقلبت على الشرعية وكونوا حكومة”.

ووجه رئيس مجلس النواب حديثه للحضور قائلاً: “لعلكم سمعتم او شاهدتم ما حصل في مطار طرابلس من تدمير ومن اختراقات”.

وتابع: “اخيرا تدخل المجتمع الدولي وحصل اتفاق وكونت حكومة مجلس رئاسي ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الرئاسي هو رئيس الحكومة ورئيس الدولة هذه الحكومة استمرت لمدة 6 سنوات، وفشلت في أداء مهامها بكل المقاييس”.

وأضاف: “أخيرا وصلنا الى اتفاق في جنيف ايضا تم تكوين مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ولكن في هذه المرحلة رئيس الوزراء منفصل عن رئيس المجلس الرئاسي، هذه الحكومة نالت الثقة من مجلس النواب وأدت اليمين الدستورية وباشرت اعمالها لكن كان من مهامها الرئيسية حسب ما هو مطلبنا توحيد المؤسسات، وتوفير المواطنين من العلاج والدواء والغذاء ايضا المصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات”.

واستكمل: “للأسف الشديد هذه الحكومة حادت عن هذا النهج وأصبحت تريد أن تكون حكومة دائمة تستمر لعدة سنوات، وحصل امتعاض من بعض المواطنين وايضا من مجلس النواب، والآن الحكومة استدعيت للاستجواب في الجلسة القادمة للمجلس، وهذا شأن يخص مجلس النواب”.

وتابع: “الحكومة من حقها أن تدافع عن نفسها، وإن رأى المجلس أن الحكومة قدمت ما يبرر عملها في هذه المرحلة ربما ستستمر وسيكون هناك شأن اخر بعد هذه الجلسة، لكن المهم في الآمر نحن قولاً واحدا ان مشكلة ليبيا لا تحل الا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نحن بلد لدينا الدستور، الدستور يعطي مجلس النواب صلاحية تحديد الية انتخاب الرئيس”.

وأضاف: “مجلس النواب في أول جلسة بعد انتخابه قرر أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة وضمّن هذا القرار في الاعلان الدستوري إذا القاعدة الدستورية موجودة في الاعلان الدستوري وهو دستور حتى يصدر القانون الدائم للبلاد ثم يلغى هذا الاعلان الدستوري”.

وواصل: “اذا القاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس موجودة في الاعلان الدستوري قبل اسبوع او اسبوعين مجلس النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس، وهذا القانون لم يقصي احد ولم يستبعد احد كل من تتوفر فيه الشروط العادية المطلوبة لمن سترشح لرئاسة الدولة مرحب به من كل الليبيين ولم يستبعد احد”.

واستكمل: “وبالتالي الأن جاهز قانون انتخاب الرئيس أيضا نحن لدينا قانون انتخاب مجلس النواب موجود وهو ما انتخب على اساسه هذا البرلمان القائم حاليا قد يحتاج بعض التعديلات، ومجلس النواب يتدارس إن كان هناك ضرورة للتعديلات قد تتم ايضا خلال الاسبوع القادم والذي بعده، وان لم تتم كل الأسس الدستورية والتشريعية القانونية موجودة للدولة الليبية ما على المجتمع الدولي الا أن يدعم الشعب الليبي بأن تتم هذه الانتخابات لأنه لا مخرج ولا حل ولا توحيد المؤسسات ولا مصالحة وطنية قبل أن ينتخب رئيس لكل الليبيين عن طريق صندوق الاقتراع وبالتالي نحن لم نستبعد أحد وليس لاحد اي حجة أن يعرقل الانتخابات من يقصي او يقرب هو صندوق الاقتراع وبالتالي مجلس النواب قام بما يجب ان يقوم به”.

وأضاف: “نحن نؤكد مرة اخرى على ان ندعو جميع الاخوة من دول الجوار والاخوة الاشقاء العرب في كل مكان وايضا المجتمع الدولي أن لا حل لازمة ليبيا الا بانتخابات، هناك انقسام وإن لم تتم هذه الانتخابات سيكون الموقف في ليبيا حقيقة اسوأ لان هناك امتعاض كثير وشكوى من المغالبة ومن الجهوية ومن المظالم وبالتالي الحل هو بانتخاب رئيس لكل الليبيين هو من يقوم بالمصالحة وتوحيد المؤسسات العسكرية والمدنية”.

وأتم: “ولكن لا أنسى حقيقة ان اوجه الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي على دوره التاريخي المهم لنا دائما والداعم بكل صراحة ووضوح في كل المحافل الدولية الوقوف مع السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا ايضا مع الأشقاء الليبيين ولن انسى دور الوزير (وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة) الناشط في كل المحافل ايضا الدولية الواقف مع الشرعية ومع حقوق الليبيين ومع الحرص الكبير على ان ليبيا تخرج من هذه الازمة وكل هذا حقيقته هي رغبة الشعب المغربي الشقيق وبتوجيهات ملك المغرب”.

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