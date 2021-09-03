تقرير الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن: الميليشيات تستخدم في المرافق الحكومية في طرابلس للحجز القسري والخطف

كشف تقرير الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، عن الإنتهكات التي قامت بها الجماعات المسلحة المرتبطة بوزارتي الداخلية والدفاع بما يسمى “حكومة الوفاق” المنتهية ولايتها، المنضوية الآن تحت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

التقرير، وفي نصه الذي طالعته قناتنا، أوضح أن البعثة الأممية وثقت حوادث قتل واختفاء قسري وعنف نسائي مرتبط بالنزاع، ووثقت حوادث اغتصاب واعتقالات وعمليات احتجاز تعسفية واعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان.

وتابع التقرير: “وثقنا حالات احتجاز تعسفي في مرافق تديرها جهات تابعة وغير تابعة للدولة في طرابلس، وحوادث عنف جنسي متكررة ارتكبت ضد خمس فتيات صوماليات في مركز احتجاز الزاوية”.

وأضاف: “المهاجرات واللاجئات يتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي والإتجار على يد الجماعات المسلحة والمهربين، وتم اختطاف رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية ببنغازي رضا فريطيس وزميله من مبان تابعة للحكومة في طرابلس”.

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