طقس ليبيا ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 والايام القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 03 سبتمبر 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة يشهد الطقس تنشط الرياح نسبيا على مناطق الشمال خاصة فترة المساء مثيرة للاتربة والغبار احيانا.

ودرجات الحراري القصوي تكون مرتفعة نسبيا على اغلب مناطق غرب ليبيا وفي تذبذب من منطقة لاخري فتتراوح في المجمل ما بين (34-40) م°، وتصل على غدامس الي (44) م° وتسجل تراجع خلال فترة المساء .

في حين تكون معتدلة على أغلب مناطق الشمال الشرقي حيث تسجل ما بين (28–33) مْ و تبقى في معدلاتها الفصلية على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح ما بين (36-39) م°.

ومازال عامل الرطوبة مرتفع نسبيا على معظم مناطق الساحل خلال هذين اليومين.

والبحر غير ملائم للسباحة على طول الساحل عليه وجب التنبيه لذلك للسادة المواطنين.

ومن المتوقع ان تشهد الاجواء اعتدال ملحوظ بداية من يوم الاثنين خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة°، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال والفرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق.

نشـــــرة الصيـــــد البحري

التحذير: ريح شرقي الى شلوق نشط اليوم على ساحل طرابلس تصل سرعته إلى (25) عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء صافيه الى قليلة السحب.

•الريح شرقي الى شلوق و يكون برانى على الساحل زوارة و سرت سرعته مـا بين (10– 20) عقدة، و تصل إلى (25) عقدة على الساحل طرابلس.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.00) متر.

•البحر خفيف الموج و يكون قليل الأضطراب على الساحل الممتد من زوارة الى طرابلس.

•درجة حرارة سطح البحر (27-28) مْ.

•الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الريح بحري إلى براني و يكون الى شرش على الساحل الممتد من درنة الى طبرق تصل سرعته ما بين (10– 20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.50–2.25).

•البحر خفيف و يكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق.

•درجة حرارة سطح البحر (27-28) مْ.

•الرؤيـة جيدة.