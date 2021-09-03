لجنة التعليم بمجلس النواب تزور الأكاديمية الليبية للدراسات العليا.

زار عضوي لجنة التعليم بمجلس النواب عز الدين أبو راوي صحبة عبد النبي عبد المولى صباح الخميس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وذلك في إطار عمل اللجنة بمتابعة وتفقد المؤسسات التعليمية وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها.

وقدم رئيس الاكاديمية رمضان المدني لعضوي اللجنة شرحا مفصلا عن الأكاديمية وفروعها ومدارسها و أقسامها والبرامج العلمية كافة وذلك بحسب ما افادت به الصفحة الرسمية للاكاديمية .

كما استعرض معهم سير العملية التعليمية والخطط المستقبلية للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الهدف الاستراتيجي والبرنامج الوطني لتوظيف الدراسات العليا.

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