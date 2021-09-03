ضبط شخص خلال سرقته محطة كهرباء في جنزور

ضبط أعضاء إدارة حماية الطاقة الكهربائية فرع الجفارة، شخصا خلال سرقته محطة كهرباء «30 ك.ف» في منطقة صياد ببلدية جنزور.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهم، ثم أحيل إلى مكتب النائب العام، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وتعاني الشركة العامة للكهرباء من تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة، التي «تؤرق الشركة والمواطنين فى عديد المناطق من قبل مجهولين».

وشهدت مناطق متفرقة من البلاد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي وزيادة في طرح الأحمال خلال الفترة الماضية، نتيجة هذه السرقات إضافة إلى حاجة قطاعات من الشبكة إلى أعمال صيانة.

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