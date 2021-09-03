مصدر خاص يكشف لقناتنا حصيلة قتلى إشتباكات ميليشيا 444 وميليشيا غنيوة بصلاح الدين

كشف مصدر خاص، عن وقوع إشتباكات، وسماع دوي إطلاق نار وانفجــارات بمحيط مقر ما يسمــى “المنطقة العسكرية طرابلس” في معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين، بين ميليشيا 444 قتال التابعة لعبدالباسط مروان ويقودها محمود حمزة وميليشيا “دعم الاستقرار” التي يقودها عبد الغني الككلي التابعة للمجلس الرئاسي.

وأشار ذات المصدر، في تصريحات خاصة بقناتنا، إلى حدوث استنفار الطواقم الطبية في مركز طرابلس الطبي والخضراء بعـــد وصــول عدد من الجرحى جراء الاشتباكات.

وأكد المصدر قيام ميليشيا “444 قتال”، بالسيطرة على مقر منطقة طرابلس العسكرية “معسكر التكبالي”.

المصدر، أكد مقتل عنصرين من ميليشيا 444، ومقتل عنصر من ميليشيات “دعم الاستقرار”، وهو آمير البهلول التابع لميليشيا “ثوار طرابلس”.

المصدر أتم تصريحاته قائلاً: “تم مصادرة آليات وآسر مجموعة من القوة المهاجمة التي تتبع ميليشيا دعم الاستقرار من قبل ميليشيا 444”.

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