منظمة حقوقية تدعو لوقف إطلاق النار في منطقة صلاح الدين ومحيطها

متابعات/ بوابة إفريقيا الإخبارية |

03 September, 2021

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن عميق قلقنا إزاء القتال صباح اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 في منطقة صلاح الدين بالعاصمة ومحيطها.

وقالت المنظمة في بيان أصدرته، إن ضمان سلامة المدنيين هو مسؤولية حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدة أن تجدد النزاعات المسلحة في أكثر من منطقة خلال الأسابيع الماضية يشكل خطراً داهماً على سلامة مئات الآلاف من المدنيين داخل عدد من تلك المدن نتيجة لاستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

واعتبرت المنظمة في بيانها، أن هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء المدنية يمكن إدراجها تحت جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال النزاع داخل حدود الدولة الواحدة، حيث أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليه ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.