الملف الليبي على طاولة القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين

تتصدر الأزمة في ليبيا وأفغانستان وبعض المسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي، القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين، برئاسة إيطاليا، بالإضافة إلى الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022.

وصرّح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، خلال مؤتمر صحفي بقصر كيجي بروما، بأنه سيبحث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ الملف الليبي، والعلاقات الثنائية بين البلديْن، والأزمة الأفغانية.

وأعرب “دراغي” عن شكره لجميع القوات العسكرية التي أجلت الإيطاليين والمتعاونين معهم من الأفغان من أفغانستان، مشددًا على ضرورة التركيز على هذا البلد، في المستقبل القريب.

يُشار إلى أن أعمال اجتماع مجموعة العشرين تُعقد على هامش افتتاح المؤتمر العالمي للطبيعة، والمقرر انعقاده في مدينة مرسيليا الفرنسية، في الفترة من 3 إلى 11 سبتمبر الجاري.

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