منسق عام حراك 24 ديسمبر لـ بوابة إفريقيا: نحذر كل الأجسام السياسية من عدم الالتزام بموعد الانتخابات

أكد منسق عام حراك 24 ديسمبر بليبيا صالح حزاز ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها.

واعتبر حزاز، في تصريح ل “بوابة افريقيا الإخبارية”, اليوم الجمعة, أن إجراء الانتخابات المقبلة في موعدها هو البوابة التي ستخرج ليبيا من النفق المظلم الذي تردت فيه خلال السنوات الأخيرة.

ونبه حزاز كل الأطراف السياسية الموجودة في المشهد السياسي من مجلس نواب ومجلس رئاسي ومجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية بأنهم مسؤولون أمام الشعب الليبي في حالة عدم الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وشدد على أنه لا شرعية للأجسام السياسية المذكورة بعد هذا التاريخ.

وتابع منسق عام حراك 24 ديسمبر بقوله: “في ظل التجاذبات السياسية القائمة حاليا بين مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة المهندس عبد الحميد الدبيبة حول العديد من القضايا المتعلقة بالميزانية والمناصب السيادية في الدولة واقتراب موعد الانتخابات، ومع عدم اعتماد القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فإن الحراك والشعب الليبي سيقولان كلمتهما في الأجسام السياسية المذكورة التي أدخلت البلاد في صراعات وهمية من أجل السلطة دفع ثمنها الشعب الليبي في جميع مناحي حياته.