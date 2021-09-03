اشتباكات تكسر هدوء العاصمة.. ومناشدات لإخلاء المدنيين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين تشكيلات أمنية وعسكرية في مدينة طرابلس ليل الجمعة والتي امتدت حتى ساعات الصباح الأولى

وأشارت مصادر متطابقة لـ 218 أن الاشتباكات اندلعت بين جهاز دعم الاستقرار الذي يتزعمه عبد الغني الككلي من جهة واللواء 444 الذي يقوده محمود حمزة من جهة أخري حيث تركزت المواجهات في منطقة صلاح الدين ومحيط معسكر التكبالي الذي يعد مقر لما يسمي منطقة طرابلس العسكرية ويخضع لنفود اللواء 444 الذي يعده مركزا رئيسيا لعملياته

وترجع الاشتباكات بحسب مصادر لـ218 إلى محاولة عناصر من جهاز دعم الاستقرار اقتحام معسكر التكبالي مستغلين خروج قوات اللواء 444 إلى مدينة ترهونة قبل أن يتمكن الأخير من أسر بعض منهم في عملية التفافية ويعيد السيطرة على المعسكر

وأشار المصدر لاستمرار المناوشات المتقطعة بين المليشيات وسط مناشدات من العائلات للهلال الأحمر الليبي للتدخل لأجل إخلائها بعد امتداد المعارك لمحيط الأحياء السكنية بمنطقتي الهضبة وصلاح الدين

وتشهد مدينة طرابلس توتر كبير بين التشكيلات المسلحة التي تتعدد ولاءاتها وتبعيتها على خلفية صراع على النفوذ وأماكن الانتشار حيث يظل الترقب سيد الموقف وسط مخاوف من وصول امدادات لهذه التشكيلات من جماعات مسلحة خارج طرابلس وتكرار مشهد العنف الذي يحصد ثمنه الأبرياء

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