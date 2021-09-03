اشتباكات بطرابلس وأسرى مُكبلين من جهاز “قوة دعم الاستقرار”

أخبار ليبيا24

وقعت اشتباكات في وقت مبكر اليوم الجمعة بين قوتين مسلحتين إحداهما تابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة والأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وجرى تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.

وذكر عناصر من “اللواء 444 قتال” إنهم استطاعوا تأكيد سيطرته على معسكر التكبالي في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة بعد محاولة “قوة دعم الاستقرار” السيطرة على المعسكر.

وأضافوا، أنهم أسروا عددا من عناصر تلك القوة إضافة إلى غنم سيارات من القوة المهاجمة، حيث جرى نشر صور ومقاطع فيديو تظهر عناصر مقيدة جرى القبض عليها خلال الاشتباكات.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول أسباب هذه الاشتباكات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس.

وذكر شهود، أن دوي الانفجارات وإطلاق النار بالأسلحة المتوسطة والخفيفة سمع بمحيط معسكر التكبالي بمنطقة صلاح الدين.