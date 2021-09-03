الزناتي: نعمل على توطين العلاج في ليبيا

ليبيا – افتتح وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي قسم القسطرة العلاجية والتشخيصية وأمراض القلب في مركز مصراتة الطبي.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، نقل عن الزناتي تأكيده خلال حفل الافتتاح أن ليبيا لن ترسل مرضى القلب للعلاج في الخارج، ولن يتم صرف الأموال في الخارج واستنزاف المواطنين من أجل العلاج. معربًا عن فرحته بهذا العمل الذي يعد الأول من نوعه في مدينة مصراتة.

وتابع الزناتي: إن هذا العمل يندرج في إطار بند توطين العلاج بالداخل وشراء الخدمة والخبرات والتدريب المتكامل، ما يمثل نقلة نوعية في توفير خدمات أمراض القلب ونجاحًا كبيرًا جدًا. مؤكدًا أن الشركة المسؤولة على العلاج هي المعنية بتوفير كل المعدات والمستلزمات والمشغلات الخاصة بالعملية.

وشدد الزناتي على أهمية التدريب المتكامل والمتواصل للعناصر الطبية والطبية المساعدة داخل ليبيا ومنح الثقة للمواطنين بتوفير الخدمات فيها.

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