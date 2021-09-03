منظمة الزراعة الأممية تحثّ ليبيا على إعداد خطط مدروسة لعمل المنظمة

الممثّل الإقليمي بمنظمة الزراعة الأممية يحثّ ليبيا على إعداد خطط مدروسة لعمل المنظمة

أكد المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، عبد الحكيم الواعر، على ضرورة عمل ليبيا، وبإشراف وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن خلال الوزارات والمؤسسات المعنية، على إعداد مدروس للخطط والبرامج الوطنية المتعلقة بعمل المنظمة؛ حتى يمكن الاستفادة من الخطط التي تقدمها.

كلام “الواعر”؛ جاء خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، على هامش أعمال الاجتماع السنوي 46 للبنك الإسلامي للتنمية، المُنعقد بالعاصمة الأوزبكية طشقند .

واستعرض خلال الاجتماع كذلك، التحضيرات الجارية لمؤتمر القمة العالمية للأمم المتحدة المتعلّقة بالأنظمة الغذائية العالمية، والذي سيُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الجاري.

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