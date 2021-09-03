آمر منطقة طرابلس العسكرية يفتح النار على اللواء 444

وصف آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبد الباسط مروان، ما شهدته طرابلس، ليل أمس، من اشتباكات مسلحة، بـ”المحاولة لتصحيح مسار اللواء 444 قتال”.

وقال “مروان” إنهم لاحظوا، خلال الفترة الأخيرة، انحراف اللواء 444، وعدم امتثاله للأوامر العسكرية، وحضوره اجتماعات غير مُصرّح له بحضورها، وبات يضمّ أشخاصًا لا يملكون أرقامًا عسكرية.

وأضاف أنه لا توجد أي ذمة مالية مستقلة للواء 444، ولا دليل مالي بل كان تابعًا لمنطقة طرابلس العسكرية، قبل أن يكتشفوا أنه قد تم فتح حساب مالي للواء، دون علمهم، وإيداع مبلغ عشرة ملايين دينار؛ ليُراسلوا المصرف بشأنه لكن الأموال كان قد تم سحبها.

وأكد آمر المنطقة العسكرية أن المقدم محمود حمزة توجّه إلى إدارة الاستخبارات لأخذ إذنٍ للسفر إلى تركيا، دون علم آمر المنطقة، وتوجه ليلاً إلى تركيا.

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