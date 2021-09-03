صالح: لا حل لأزمة ليبيا إلا بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أنه لا حل للأزمة في ليبيا إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية عبر الاقتراع المباشر.

المستشار صالح أوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في المغرب تابعت مجرياته صحيفة المرصد أنه لن يكون هنالك مصالحة وطنية قبل انتخاب الرئيس الجديد في ليبيا، مبينًا أن مجلس النواب قرر أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة.

وأضاف المستشار صالح أن هناك انقسامًا وإذا لم تتم الانتخابات سيكون الموقف في ليبيا أسوأ.

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