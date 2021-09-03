ترتيب متقدم لليبيا في أسعار الإنترنت للهاتف المحمول

كشفت منصة Cable البريطانية، عن النسخة الثالثة من دراستها لأسعار بيانات الهاتف المحمول لكل جيجابايت في 230 دولة حولة العالم.

وتعدّ دولة غينيا الاستوائية ذات أعلى سعة لكل جيجابايت في بيانات الهاتف المحمول، حيث يصل إلى 49.67 دولارًا أمريكيًا.

وقد تواجد السودان في المركز الخامس من حيث أرخص الدول في الأسعار وذلك بسعر 0.27 دولارًا أمريكيًا لكل 1 جيجابايت.

أما ليبيا؛ فقد جاءت في المركز الـ 30 على مستوى العالم، حيث يبلغ متوسط سعر جيجابايت إنترنت للهاتف المحمول 0.74 دولارًا أمريكيًا، وهي في المركز الرابع على مستوى الوطن العربي.

وفي التقرير ذاته، كشفت المنصّة عن معدل سعر جيجابايت في ليبيا في 2019، والذي وصل إلى 4.87$ وفي عام 2020 وصل إلى 4.73 دولارًا أمريكيًا، أي أنه هناك انخفاض كبير جدًا في السعر خلال العام الجاري 2021.

وبحسب تقرير المنصة؛ فقد تم جمع 6.148 حزمة بيانات من 230 دولة؛ لمقارنة تكلفة جيجابايت، وفي ليبيا؛ تمت المقارنة بين 16 حزمة مختلفة.

وتتفوق ليبيا على العديد من الدول الكبرى سواءً العربية أو العالمية مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم، علمًا أن هذه الدول تمتلك بنى تحتيةً ومقوماتٍ أفضل من ليبيا نسبيًا.

وبعد السودان؛ تأتي الجزائر في المركز الثاني على مستوى العرب حيث يصل متوسط سعر جيجابايت انترنت للهاتف المحمول 0.51 دولارًا أمريكيًا، والصومال في المركز الثالث 0.60 دولارًا أمريكيًا، وحلت ليبيا في المركز الرابع بمتوسط 0.74 دولارًا أمريكيًا، ثم الكويت في المركز الخامس بمتوسط 0.81 دولارًا أمريكيًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية