منظمة حقوقية تدعو إلى وقف الاشتباكات وتحمل الحكومة مسؤولية ضمان سلامة المدنيين في طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن عميق قلقها إزاء الاشتباكات التي وقعت في وقت مبكر اليوم الجمعة بين قوتين مسلحتين إحداهما تابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة والأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في منطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وحملت المنظمة حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ضمان سلامة المدنيين، مؤكدة أن تجدد النزاعات المسلحة في أكثر من منطقة خلال الأسابيع الماضية يشكل خطراً داهماً على سلامة مئات الآلاف من المدنيين داخل عدد من تلك المدن نتيجة لاستخدام أنواع متعددة من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

واعتبرت المنظمة أن هذه الأعمال القتالية التي أصبحت تتجدد بين الفترة والأخرى داخل الأحياء المدنية يمكن إدراجها تحت جرائم الحرب، التي يجب التحقيق فيها لأنها تخالف صراحة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تقضي بضرورة تجنيب المدنيين مخاطر الاقتتال في حال النزاع داخل حدود الدولة الواحدة، حيث أن استعمال الأسلحة داخل المدن سواء لغرض تدمير مواقع معادية، أم لخلق حالة من الرعب بين السكان المدنيين لأغراض عسكرية أو سياسية، يعتبر مسوغًا لإدراج فاعليه ضمن مجرمي الحروب، ويمكن المطالبة بمحاكمتهم على المستوى الدولي.

يذكر أن الاشتباكات جرى خلالها تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.

وذكر عناصر من “اللواء 444 قتال” إنهم استطاعوا تأكيد سيطرته على معسكر التكبالي في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة بعد محاولة “قوة دعم الاستقرار” السيطرة على المعسكر.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول أسباب هذه الاشتباكات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس.