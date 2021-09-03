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مصدر لـ”218″: مسيّرة تركية ترصد مناطق الاشتباكات في طرابلس

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر لـ”218″ بتحليق طائرة تركية مسيّرة حول مناطق الاشتباك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس، بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة.

وأضاف المصدر أن تحليق الطائرة جاء بالتزامن مع تحرك قوات تتبع جهازيْ الردع و الشرطة القضائية مدججةً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من قاعدة معيتيقة العسكرية باتجاه مواقع الاشتباكات، قبل أن تعاود الطائرة المسيّرة الهبوط في مطار معيتيقة، بعد ساعةٍ من التحليق.

يُذكر أن اشتباكاتٍ عنيفةً اندلعت في منطقة صلاح الدين ومحيط معسكر التكبالي بين تشكيلات مسلحة تتبع جهاز دعم الاستقرار واللواء 444، وسط مخاوف من امتدادها على محيط أوسع في العاصمة، التي تشهد توتراتٍ أمنيةً متلاحقةً.

 

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قناة 218 الليبية

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  • وين قنونو المجنونو يطلع بيان كاذب بان اعتداءات من مليشيات حفتر ولكن الحمد لله انها بين جرذان العبط حريم السلطان من اجل الصراع على السلطة وطبيعى ان ترى قتال بين غنيوة والفار وبعد ذلك مع الحصان وغدا نرى صراع بين كاره والبقرة والحصان فكلم حيوانات غبية يجب التخلص منها وابادتها

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