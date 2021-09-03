مصدر لـ”218″: مسيّرة تركية ترصد مناطق الاشتباكات في طرابلس

أفاد مصدر لـ”218″ بتحليق طائرة تركية مسيّرة حول مناطق الاشتباك الدائرة جنوب العاصمة طرابلس، بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة.

وأضاف المصدر أن تحليق الطائرة جاء بالتزامن مع تحرك قوات تتبع جهازيْ الردع و الشرطة القضائية مدججةً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة من قاعدة معيتيقة العسكرية باتجاه مواقع الاشتباكات، قبل أن تعاود الطائرة المسيّرة الهبوط في مطار معيتيقة، بعد ساعةٍ من التحليق.

يُذكر أن اشتباكاتٍ عنيفةً اندلعت في منطقة صلاح الدين ومحيط معسكر التكبالي بين تشكيلات مسلحة تتبع جهاز دعم الاستقرار واللواء 444، وسط مخاوف من امتدادها على محيط أوسع في العاصمة، التي تشهد توتراتٍ أمنيةً متلاحقةً.

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