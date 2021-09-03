اللواء طارق بن زياد المعزز يلقي القبض على الإرهابي علي الحسناوي المتهم في مذبحة براك الشاطئ

ألقى اللواء طارق بن زياد المعزز، القبض على أحد الإرهابيين المتهمين في مذبحة براك الشاطي التي راح ضحيتها 148 شخصاً بين مدني وعسكري.

شعبة الإعلام الحربي، وفي إيجاز صحفي لها، قالت: “بعد ورود معلومات حول مواقع يتواجد بها الإرهابي علي العجيلي الحسناوي وهو أحد المتهمين في مذبحة براك الشاطي التي راح ضحيتها 148 شخصاً بين مدني وعسكري”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتابعت: “وبناءً على ما ورد تحولت سرية إستطلاع إلى المواقع المذكورة وتحديداً بالقرب من قاعدة براك الشاطئ، وتم التحري والتأكيد على موقع تواجده ؛ وعلى الفور تم إسناد المهمة لقوة القبض باللواء طارق بن زياد المعزز، حيث توجهت القوة إلى موقع تواجده في ساعات الصباح الأولى لليوم الجمعة وتم إقتحام الموقع والقبض عليه”.

وأضافت: “كما عثر على ترسانة أسلحة من بينها صواريخ ورشاشات متعددة الاغراض، بالإضافة إلى عبوات ناسفة، حيث كان يخطط المدعو لتنفيذ عمليات إرهابية في المناطق الجنوبية”.

يُذكر بأن المقبوض عليه هو أحد قادة المجموعات الإرهابية التابعة للإرهابي أحمد عبدالجليل الحسناوي القيادي البارز في “تنظيم القاعدة في المغرب”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

