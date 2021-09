العنوان –ليبيا اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة في مدينة طرابلس ليل الجمعة والتي امتدت حتى ساعات الصباح الأولى. وقالت مصادر مطلعة أن الاشتباكات اندلعت بين جهاز دعم الاستقرار الذي يتزعمه عبد الغني الككلي من جهة واللواء 444 الذي يقوده محمود حمزة من جهة أخرى. وتركزت المواجهات في منطقة صلاح…

The post تجدد الاشتباكات بين الميليشيات في طرابلس appeared first on صحيفة العنوان الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية