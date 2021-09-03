مكافحة الأمراض يسجل 1.388 إصابة و22 وفاة بـ”كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 1.388 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 6.466عينة.

ووفق بيان المركز رقم 499؛ فإن العاصمة طرابلس لا زالت تتصدر معدل الإصابات، مسجلةً 374 حالة جديدة، و 131 حالة مخالطة، تلتها مدينة بنغازي بـ 152 حالة جديدة.

كما سجّل المركز شفاء 1656 حالة، أعلاها في العاصمة طرابلس بـ 781 حالة شفاء، تلتها بنغازي بــ 512 حالة.

ووفق بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض؛ تم تسجيل 22 حالة وفاة على مستوى البلاد، منها 12 بالمنطقة الغربية، تسع حالات بالمنطقة الشرقية، وحالة واحدة حالات بالمنطقة الجنوبية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 21.4%، بينما بلغ إجمالي الإصابات 313504، منها 83.520 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 225.676 حالة، ووفاة 4.308 حالات، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1.085.964 شخصًا منهم 70991 تلقوا الجرعة الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية